В Тверской области задержали напавшего на полицейских с ножом мужчину

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В Тверской области правоохранительные органы задержали 57-летнего мужчину, напавшего на двух полицейских с ножом, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным СК, он напал на полицейских накануне, 7 апреля, когда вечерний патруль перевозил его из поселка Новозавидовского в отдел полиции. В Новозавидовском сотрудники полиции его задержали по жалобам жителей на противоправные действия со стороны жителей поселка.

«‎Находясь в салоне служебного автомобиля, мужчина достал находившийся при нем нож, после чего с силой нанес одному из полицейских множественные удары в область шеи и спины, а также другому сотруднику не менее одного удара в область головы», — говорится в сообщении СК. После нападения мужчина сбежал, но был задержан позже сотрудниками СК и местного управления МВД.

Один из пострадавших в результате нападения полицейских был доставлен в медицинское учреждение, другому оказали помощь на месте.