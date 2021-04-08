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В Тверской области задержали напавшего на полицейских с ножом мужчину

Фото: Demian Stringer / Zuma / Global Look Press
Фото: Demian Stringer / Zuma / Global Look Press

В Тверской области правоохранительные органы задержали 57-летнего мужчину, напавшего на двух полицейских с ножом, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным СК, он напал на полицейских накануне, 7 апреля, когда вечерний патруль перевозил его из поселка Новозавидовского в отдел полиции. В Новозавидовском сотрудники полиции его задержали по жалобам жителей на противоправные действия со стороны жителей поселка.

«‎Находясь в салоне служебного автомобиля, мужчина достал находившийся при нем нож, после чего с силой нанес одному из полицейских множественные удары в область шеи и спины, а также другому сотруднику не менее одного удара в область головы», — говорится в сообщении СК. После нападения мужчина сбежал, но был задержан позже сотрудниками СК и местного управления МВД.

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Один из пострадавших в результате нападения полицейских был доставлен в медицинское учреждение, другому оказали помощь на месте.

Информационное агентство ТИА сообщает со ссылкой на управление МВД по Тверской области, что ранения получили старший лейтенант, участковый уполномоченный Завидовского отделения полиции по Конаковскому району 1987 года рождения и старший сержант, полицейский-водитель 1990 года рождения. Госпитализировали старшего лейтенанта.

Против напавшего на полицейских мужчины возбудили уголовное дело о совершении посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

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В конце марта в Подмосковном поселке Новые вешки 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме после визита к нему силовиков, которые получили данные о причастности хозяина коттеджа к незаконному обороту оружия. После того как они предъявили документы и постановление суда, Барданов взял в заложники своих родных и открыл огонь. Позднее заложников он отпустил.

В результате перестрелки пострадал один росгвардеец, сам стрелок погиб в пожаре, начавшемся во время попытки штурма его дома.

нападение на полицейских Тверская область ножевое ранение
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