В Хабаровском крае задержали подозреваемого в угоне локомотива

В Хабаровском крае задержали 46-летнего работника депо, подозреваемого в угоне локомотива. По версии полиции, таким образом железнодорожник пытался скрыть кражу топлива. Об этом говорится на сайте регионального управления на транспорте МВД.

«Работник станции Новый Ургал в течение нескольких дней похищал топливо с колонки депо в канистры и хранил их на территории предприятия. Понимая, что самостоятельно вынести топливо у него не получится, угнал локомотив», — уточняется в сообщении.

По данным полиции, злоумышленник загрузил канистры с ворованным топливом в локомотив и доехал до лесополосы, где его ждал автомобиль. Затем, чтобы скрыть следы угона, мужчина вернул поезд в депо.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждены дела по ч. 2 ст. 211 УК (Угон железнодорожного подвижного состава) и ч.1 ст. 158 УК (Кража).