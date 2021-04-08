В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы

В столице и Московской области до вечера 8 апреля будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, порывы ветра местами могут достигать до 18 м/с, также возможно гололедица. Предупреждение продлится до девяти вечера четверга.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие выходные в Москве наступит «супервесна». В городе будет много солнца, температура поднимется до 16 градусов тепла при отсутствии осадков. Однако перед этим нужно будет пережить кратковременное напоминание зимы о себе в виде дождя и мокрого снега. «В общей сложности может выпасть до 17 мм осадков — это 40% месячной нормы», — предупредил синоптик.