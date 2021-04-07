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Умер представитель Ассоциации членов семьи Романовых Иван Арцишевский

Иван Арцишевский
Иван Арцишевский (Фото: etiket.spb.ru)

В Петербурге в возрасте 70 лет умер представитель Ассоциации членов семьи Романовых в России Иван Арцишевский. Об этом сообщил РБК президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.

«Он скончался, болел последние два года, у него была онкология», — заявил Гарбар.

«Фонтанка» передает, что он умер в онкоцентре.

Арцишевский родился в 1950 году в Китае в семье эмигрантов. Позднее его семья переехала в Бразилию, а в 1967 году въехала в СССР и смогла получить гражданство.

В 1998 году Арцишевский руководил рабочей группой по перезахоронению последнего российского императора Николая II, царской семьи и слуг, тогда же он стал представителем в России Ассоциации членов рода Романовых, организовывал визиты и сопровождал членов династии в протокольных поездках. С 1998 по 2006 год Арцишевский работал начальником управления государственного протокола администрации Санкт-Петербурга. В 2001 году Арцишевский основал петербургскую Школу протокола и этикета. В результате расширения в 2005 году Школа была реорганизована в Центр этикета «Европейский формат».

Санкт-Петербург Романовы новости
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