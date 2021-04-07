Власти заявили об обсуждении идеи о налогах на сверхдоходы на металл

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Для объективной оценки возможности использования механизмов по стабилизации цен в строительстве необходимо провести аналитическую работу с привлечением органов государственной власти и бизнеса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минстроя России.

В ведомстве отметили, что 6 апреля глава Минстроя провел совещание по ситуации на рынке строительных материалов, на котором были предложены механизмы по регулированию цен.

«Для объективной оценки возможности использования предложенных механизмов необходимо провести аналитическую работу с привлечением всех заинтересованных органов государственной власти и бизнеса», — сообщили в министерстве.

При этом Минстрой отметил значимость использования рыночных механизмов для стабилизации цен в строительстве.