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Власти заявили об обсуждении идеи о налогах на сверхдоходы на металл

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Для объективной оценки возможности использования механизмов по стабилизации цен в строительстве необходимо провести аналитическую работу с привлечением органов государственной власти и бизнеса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минстроя России.

В ведомстве отметили, что 6 апреля глава Минстроя провел совещание по ситуации на рынке строительных материалов, на котором были предложены механизмы по регулированию цен.

«Для объективной оценки возможности использования предложенных механизмов необходимо провести аналитическую работу с привлечением всех заинтересованных органов государственной власти и бизнеса», — сообщили в министерстве.

При этом Минстрой отметил значимость использования рыночных механизмов для стабилизации цен в строительстве.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Ранее два источника РБК, участвовавших в этой встрече, сообщили, что на совещании заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов озвучил два варианта регулирования цен.

Первый вариант предполагает установку индикативной цены на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве: металлолома, железнорудного сырья, арматуры, металлопроката и т.д. У компаний, которые будут продавать продукцию выше установленной цены, будет изыматься часть излишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Полученные деньги направят на поддержание и строительство государственных объектов. По словам собеседника РБК, для реализации этой идеи нужно внести изменения в Налоговый кодекс.

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Согласно второй идее, предполагается компенсировать изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний. Как пояснил источник РБК, если металлурги будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано.

Минстрой металл
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