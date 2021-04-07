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Общество
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07 апр, 11:48
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Вспышка от метеорита в небе Киргизии. Видео
Жители Киргизии этой ночью заметили в небе над Бишкеком вспышку. Природное явление засняли на камеры видеорегистраторов автомобилей
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