В Москве заработал велопрокат

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В столице заработал прокат велосипедов, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

В этом году мэрия обещает добавить 1000 новых велосипедов, половина из них — электрические. По данным на ноябрь 2020 года, в столице парк прокатных велосипедов состоял из 6,5 тыс. штук, уточняет мэрия.

В 2021 году в городе появится 67 новых станций проката в разных районах города, в том числе пункты проката электровелосипедов. Так, в этом году станции проката велосипедов должны появится в Перово, Измайлово и Кузьминках.

В центре, а также в районах Марьино, Отрадное, Строгино и Академический, мэрия обещает проложить до 100 км новых временных велополос таким образом, «чтобы обеспечить связность велосети, повысить безопасность и удобство для пользователей». Всего за прошлый год москвичи совершили 5,7 млн поездок на арендованных велосипедах.