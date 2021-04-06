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В Москве заработал велопрокат

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В столице заработал прокат велосипедов, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

В этом году мэрия обещает добавить 1000 новых велосипедов, половина из них — электрические. По данным на ноябрь 2020 года, в столице парк прокатных велосипедов состоял из 6,5 тыс. штук, уточняет мэрия.

В 2021 году в городе появится 67 новых станций проката в разных районах города, в том числе пункты проката электровелосипедов. Так, в этом году станции проката велосипедов должны появится в Перово, Измайлово и Кузьминках.

В центре, а также в районах Марьино, Отрадное, Строгино и Академический, мэрия обещает проложить до 100 км новых временных велополос таким образом, «чтобы обеспечить связность велосети, повысить безопасность и удобство для пользователей». Всего за прошлый год москвичи совершили 5,7 млн поездок на арендованных велосипедах.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

С 4 апреля в Москве работает также прокат самокатов. Согласно сообщению мэрии, в этом году москвичам будет доступно не меньше 10 тыс. самокатов, операторами выступают семь разных компаний.

Ранее мэр города Сергей Собянин утвердил порядок предоставления субсидий операторам проката электросамокатов. Постановление об этом опубликовано (.pdf) 30 марта на официальном портале мэра столицы. Субсидии предоставят из бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электрических самокатов физическим лицам в городе Москве, в целях возмещения части затрат на приобретение новых электрических самокатов в 2020 году.

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