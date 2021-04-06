Ретейлер назвал самые популярные в России настольные игры

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Самими популярными играми за последние 17 лет стали «Доббль», «Уно» и «Барабашка». Об этом сообщила РБК руководитель маркетинга розничной сети настольных игр «Игровед» Наталья Ванчагова.

Также в десятку самых популярных игр сети вошли «Дикие джунгли», «Ётта», «Диксит», «Сет», «Корова 006», «Орбо» и «Спящие королевы». По словам Ванчаговой, почти все эти игры — детские или семейные.

Так в «Игроведе» прокомментировали исследование Ozon, согласно которому самой популярной настольной игрой у покупателей стала «Дженга» — игра, в которой нужно поочередно вынимать детали из башни. Второе место у игры на поиск ассоциаций «Имаджинариум», а третье — у американской игры на словообразование «Скрэббл», известной в России также как «Эрудит».

«Если речь идет о массовом рынке, то на первое место выходят понятные правила, интересная и знакомая механика. Также, судя по топу Ozon, больше шансов на успех у игр, в которые можно играть компанией из четырех человек», — сказала Ванчагова.