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Общество ,  
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Ретейлер назвал самые популярные в России настольные игры

Фото: Daniel Karmann / DPA / Global Look Press
Фото: Daniel Karmann / DPA / Global Look Press

Самими популярными играми за последние 17 лет стали «Доббль», «Уно» и «Барабашка». Об этом сообщила РБК руководитель маркетинга розничной сети настольных игр «Игровед» Наталья Ванчагова.

Также в десятку самых популярных игр сети вошли «Дикие джунгли», «Ётта», «Диксит», «Сет», «Корова 006», «Орбо» и «Спящие королевы». По словам Ванчаговой, почти все эти игры — детские или семейные.

Так в «Игроведе» прокомментировали исследование Ozon, согласно которому самой популярной настольной игрой у покупателей стала «Дженга» — игра, в которой нужно поочередно вынимать детали из башни. Второе место у игры на поиск ассоциаций «Имаджинариум», а третье — у американской игры на словообразование «Скрэббл», известной в России также как «Эрудит».

Самой популярной у россиян настольной игрой оказалась «Дженга»
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«Если речь идет о массовом рынке, то на первое место выходят понятные правила, интересная и знакомая механика. Также, судя по топу Ozon, больше шансов на успех у игр, в которые можно играть компанией из четырех человек», — сказала Ванчагова.

Говоря о стоимости настольных игр, она отметила, что это зависит от категории покупателей. Так, при покупке для детей выбирают игры до 1 тыс. руб. В подарок обычно берут игры стоимостью 1,5–2 тыс. руб. В то же время взрослые, увлекающиеся настольными играми, выберут игру ценой от 5 тыс. руб.

игры Ozon
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