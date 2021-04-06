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Технологии и медиа ,  
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Верховный суд США поддержал Google в патентном споре с Oracle

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Верховный суд США принял решение в пользу корпорации Google в споре о патентных правах у компании Oracle, сообщает Associated Press со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, шесть из восьми присутствовавших на заседании членов Верховного суда признали копирование Google программного обеспечения Java для создания операционной системы Android, как «справедливое использование».

Google выиграла патентный спор с Oracle на $9 млрд
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Фото:Reuters/Pixstream

Таким образом, Верховный суд отменил постановление федерального окружного суда, который в 2018 году встал на сторону Oracle. Предыдущее рассмотрение дела состоялось в 2016 году, тогда победил Google.

В Oracle ранее заявляли, что Google разработала Android незаконно, копируя основные технологии Java для «стремительного продвижения» на рынок мобильных устройств. В иске к корпорации компания потребовала возмещения порядка $ 8 млрд убытков.

В свою очередь, в Google отмечали, что те части Java, которые корпорация использует в Android, не подпадают под законы о защите авторских прав.

Java разработала компания Sun Microsystems. В 2009 году Sun Microsystems была поглощена Oracle.

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