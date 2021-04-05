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Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в регионах

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Российский президент Владимир Путин поручил правительству и органам власти субъектов добиться опережающего роста реальных доходов населения в регионах, отстающих по уровню социально-экономического развития. Об этом говорится в перечне поручений главы государства.

«Обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал», — отмечается в документе.

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Фото:Максим Змеев / Reuters

Ответственными, помимо премьера Михаила Мишустина, назначены главы Адыгеи, Республики Алтай, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Тувы, Чувашии, Алтайского края, Курганской и Псковской областей.

Доклад президенту должны представить до 1 июля, а затем отчитываться раз в полугодие.

В декабре в ходе ежегодной пресс-конференции Путин привел статистические данные о доходах населения. «Прошу сразу граждан на меня не сердиться, потому что то, что я сейчас скажу, не соответствует как бы ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни», — сказал глава государства. По его словам, к концу 2020 года падение реальных располагаемых доходов населения к концу года составит около 3%.

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