Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в регионах

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству и органам власти субъектов добиться опережающего роста реальных доходов населения в регионах, отстающих по уровню социально-экономического развития. Об этом говорится в перечне поручений главы государства.

«Обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал», — отмечается в документе.

Ответственными, помимо премьера Михаила Мишустина, назначены главы Адыгеи, Республики Алтай, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Тувы, Чувашии, Алтайского края, Курганской и Псковской областей.

Доклад президенту должны представить до 1 июля, а затем отчитываться раз в полугодие.