Эксперты оценили идею ввести штрафы за несоблюдение скорости в непогоду

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 76,61 (+0,53) Инвестиции, 13:13
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,4) Инвестиции, 13:13
В Дубае задержали россиянок, которые снимались обнаженными. Видео Общество, 14:34 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 14:24 В России начался выпуск кроссоверов Nissan с автопилотом первого уровня Авто, 14:19 Эксперты ВШЭ измерили рост непонятности российских законов Общество, 14:19 Как предотвратить сбои в цепочках поставок — Bain & Company Pro, 14:18 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 14:07 МИД счел бездоказательными данные об атаке «русских хакеров» на бундестаг Политика, 14:03 Летевший из Казани в Стамбул лайнер направили на посадку в Шереметьево Общество, 13:57 Где супермаркетам найти точки роста: четыре мировых тренда РБК и Русский продукт, 13:55 Логинов впервые с 2018 года уступил лидерство в рейтинге СБР Спорт, 13:55 Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита машин в автосалонах Общество, 13:47 Маск рекомендовал «Роскосмосу» создать полностью многоразовую ракету Технологии и медиа, 13:46 Топ-5 популярных ошибок в управлении финансами малого и среднего бизнеса Pro, 13:42 Эксперты оценили идею ввести штрафы за несоблюдение скорости в непогоду Общество, 13:34
Общество ,  
0 

Эксперты оценили идею ввести штрафы за несоблюдение скорости в непогоду

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новый способ фиксации нарушений скоростного режима из-за ограничений при сложных погодных условиях был по-разному оценен экспертным сообществом, сообщает Autonews.

Ранее Autonews сообщил, что на магистралях в российских регионах тестируют динамические дорожные знаки, способные корректировать информацию об ограничениях скоростного режима и напоминать о снижении скорости при сложных дорожных условиях, таких как непогода и гололедица. Знаки разработаны компанией «Технологии распознавания» и сочетаются с камерами, которые фиксируют превышение.

По словам автомобильного эксперта и разработчика ГОСТа для дорожных камер Григория Шухмана, знаки переменной информации предусмотрены в России уже несколько лет. «Предложение с обзорной камерой, фиксирующей и автомобиль, и знак одновременно, закрывает дыру в ГОСТ, <...> который требует только синхронизации ограничений знака переменной информации и камеры», — объяснил Шухман.

Однако эксперт полагает, что при внедрении технологии проблемы могут возникнуть у тех, кто регулярно пользуется радардетекторами с базой данных по ограничениям скорости или сервисом «Яндекс.Навигатор», поскольку устройства не смогут оперативно обновлять информацию.

Водителей заставят снижать скорость при помощи динамических знаков
Авто
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов к идее также относится положительно. При этом он полагает, что резких снижений скорости на магистралях быть не должно. «Но если на улице гололед и снег, то, конечно, скорость нужно снижать», — сказал Ачкасов.

Однако не все эксперты согласны с тем, что изобретение пойдет на пользу: «возмутительной» назвал идею руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По его словам, если такие знаки будут установлены и водителей начнут штрафовать за несоблюдение рекомендаций, это принесет «миллиарды штрафов». «Едешь ты по МКАД, тут бац — 70, потом 100, потом 60. Это просто эволюция ловушек», — считает эксперт.

Читайте на РБК Pro
Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов Медитация для тех, кто не медитирует Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Шкуматов также считает, что водители прекрасно могут самостоятельно принять решение о снижении скорости на основании опыта и ПДД и никакие новые ограничения вводить не стоит.

Сейчас водителям можно лишь напомнить, что в непогоду лучше притормозить, фиксацию нарушений не ввели, уточняет Autonews.

Для фиксации нарушения в будущем разработчик технологии предлагает использовать сразу три дорожные камеры, две из которых будут контролировать момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло и снимать госномер нарушителя и информацию на самом знаке. Третья камера будет стоять примерно в 30–50 метрах от знака и непосредственно фиксировать нарушение, если автомобилист не притормозит после знака.

штраф скоростной режим эксперты
Материалы по теме
В России предложили увеличить скорость на платных трассах до 150 км/ч
Общество
Минтранс заявил о готовности ужесточить скоростной режим в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter