Эксперты оценили идею ввести штрафы за несоблюдение скорости в непогоду

Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов к идее также относится положительно. При этом он полагает, что резких снижений скорости на магистралях быть не должно. «Но если на улице гололед и снег, то, конечно, скорость нужно снижать», — сказал Ачкасов.

Однако не все эксперты согласны с тем, что изобретение пойдет на пользу: «возмутительной» назвал идею руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По его словам, если такие знаки будут установлены и водителей начнут штрафовать за несоблюдение рекомендаций, это принесет «миллиарды штрафов». «Едешь ты по МКАД, тут бац — 70, потом 100, потом 60. Это просто эволюция ловушек», — считает эксперт.

Шкуматов также считает, что водители прекрасно могут самостоятельно принять решение о снижении скорости на основании опыта и ПДД и никакие новые ограничения вводить не стоит.

Сейчас водителям можно лишь напомнить, что в непогоду лучше притормозить, фиксацию нарушений не ввели, уточняет Autonews.

Для фиксации нарушения в будущем разработчик технологии предлагает использовать сразу три дорожные камеры, две из которых будут контролировать момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло и снимать госномер нарушителя и информацию на самом знаке. Третья камера будет стоять примерно в 30–50 метрах от знака и непосредственно фиксировать нарушение, если автомобилист не притормозит после знака.