Эксперты оценили идею ввести штрафы за несоблюдение скорости в непогоду
Новый способ фиксации нарушений скоростного режима из-за ограничений при сложных погодных условиях был по-разному оценен экспертным сообществом, сообщает Autonews.
Ранее Autonews сообщил, что на магистралях в российских регионах тестируют динамические дорожные знаки, способные корректировать информацию об ограничениях скоростного режима и напоминать о снижении скорости при сложных дорожных условиях, таких как непогода и гололедица. Знаки разработаны компанией «Технологии распознавания» и сочетаются с камерами, которые фиксируют превышение.
По словам автомобильного эксперта и разработчика ГОСТа для дорожных камер Григория Шухмана, знаки переменной информации предусмотрены в России уже несколько лет. «Предложение с обзорной камерой, фиксирующей и автомобиль, и знак одновременно, закрывает дыру в ГОСТ, <...> который требует только синхронизации ограничений знака переменной информации и камеры», — объяснил Шухман.
Однако эксперт полагает, что при внедрении технологии проблемы могут возникнуть у тех, кто регулярно пользуется радардетекторами с базой данных по ограничениям скорости или сервисом «Яндекс.Навигатор», поскольку устройства не смогут оперативно обновлять информацию.