На окраине Красноярска нашли контейнеры с маркировкой «химотходы»

В Кировском районе Красноярска обнаружили бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

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«В районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры, с нанесенной на них маркировкой химических отходов», — уточняется в сообщении.

О контейнерах сообщили СМИ, после чего красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку. На место прибыли оперативные службы города и полиция, специалисты определяют, насколько контейнеры опасны. В ходе проверки будет также дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, контролю местных властей над данной территорией, а также влияния обнаруженных предметов на почвенный слой.