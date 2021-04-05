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На окраине Красноярска нашли контейнеры с маркировкой «химотходы»

В Кировском районе Красноярска обнаружили бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

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«В районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры, с нанесенной на них маркировкой химических отходов», — уточняется в сообщении.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

О контейнерах сообщили СМИ, после чего красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку. На место прибыли оперативные службы города и полиция, специалисты определяют, насколько контейнеры опасны. В ходе проверки будет также дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, контролю местных властей над данной территорией, а также влияния обнаруженных предметов на почвенный слой.

Региональный «Енисей ТВ» сообщает, что всего контейнеров нашли четыре на стихийной свалке в городской черте. По данным издания, жилые дома и дачи находятся всего в километре от этого места. «Енисей ТВ» отмечает, что в одном из контейнеров есть небольшая трещина.

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Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила объединить в одну системы классификации опасных отходов Роспотребнадзора и Росприроднадзора. В классификации Росприроднадзора было пять классов степени опасности, а у Роспотребнадзора — четыре. Бизнес должен был лицензировать свою деятельность через обе системы, что обходилось в дополнительные траты.

Красноярск токсичные отходы прокуратура
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