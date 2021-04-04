Умер бывший гендиректор «КАМАЗа» Николай Бех

Николай Бех (Фото: Владимир Акимов / РИА Новости)

На 76-м году жизни скончался бывший генеральный директор «КАМАЗа» Николай Бех. Об этом сообщает корпоративное издание «Вести КАМАЗа».

«Накануне около 23 часов в возрасте 75 лет скончался российский промышленник и ученый Николай Бех — руководитель «КАМАЗа» в 1987-1997 годах», — говорится в сообщении.

Бех родился 2 января 1946 года в Житомирской области (современная Украина). В 1969 году окончил Киевский политехнический институт по специальности «автоматизация и комплексная механизация литейного производства».

В течение 11 лет он проработал на на металлургическом производстве ВАЗа в Тольятти, после чего в 1980 устроился в «КАМАЗ». В 1991 году под руководством Беха «КАМАЗ» был реорганизован из производственного объединения в акционерное общество, которым он руководил вплоть до 1997 года. После того как Бех оставил пост гендиректора, он в течение полутора лет возглавлял Совет директоров компании.

Кроме работы в «КАМАЗе» Бех в разное время был советником мэра Москвы по промышленной политике, гендиректором ОАО «Московская управляющая финансовая компания», старшим вице-президентом «Сибура», председателем совета директоров ОАО «Курганмашзавод». В последнее годы он являлся президентом петербургской энергомашиностроительной компании «Звезда-Энергетика», которую возглавлял с 2003 по 2006 год.