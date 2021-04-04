Умер актер Артем Тынкасов

Актер театра и кино, участник труппы театра «Содружество актеров Таганки» Артем Тынкасов умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев, передает ТАСС.

«Умер Артем Тынкасов», — написал директор в Facebook. Причина смерти не сообщается.

Артист родился 28 сентября 1970 года. В 1989 окончил Нижегородское театральное училище, уже на втором курсе впервые снялся в кино. В 1994 году закончил московское Высшее театральное училище им. Щепкина, и в этом же году был зачислен в труппу театра «Содружество актеров Таганки».

Тынкасов преподавал мастерство актера в Щепкинском училище с 1994 года по 1998-ой. В 1999 году актер перешел в ГИТИС.

Тынкасов играл в Рижском академическом театре русской драмы, в московских «Современнике» и театре им. Маяковского. На его счету более 10 киноработ, в том числе роль в ленте «Не покидай» 1989 года.