Двое полицейских пострадали при таране КПП у Капитолия

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Двое полицейских получили ранение после того, как автомобиль протаранил КПП у здания конгресса США. Об этом говорится в сообщении в Twitter полиции Вашингтона.

По словам полиции, по водителю автомобиля открыли стрельбу, после чего задержали. Все трое госпитализированы.

Близлежащие улицы, а также само здание конгресса закрыто. На фоне сообщений об угрозе безопасности у восточного фасада Капитолия приземлился вертолет.