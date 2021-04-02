Общество , 02 апр, 21:05
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Двое полицейских пострадали при таране КПП у Капитолия
Двое полицейских получили ранение после того, как автомобиль протаранил КПП у здания конгресса США. Об этом говорится в сообщении в Twitter полиции Вашингтона.
По словам полиции, по водителю автомобиля открыли стрельбу, после чего задержали. Все трое госпитализированы.
Близлежащие улицы, а также само здание конгресса закрыто. На фоне сообщений об угрозе безопасности у восточного фасада Капитолия приземлился вертолет.