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Эксперты разъяснили нормы мореплавания в районе «Северного потока-2»

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Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Суда не должны подходить близко к месту строительства газопровода «Северный поток-2», а о начале военных учений в этом районе государства должны предупреждать заблаговременно. Об этом РБК сообщили доктор юридических наук и профессор кафедры международного права МГИМО Камиль Бекяшев, а также первый зампред Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

По словам Бекяшева, страна, которая прокладывает трубопровод и будет его эксплуатировать, устанавливает ширину зоны безопасности, в пределах которой не должны появляться другие суда. Эта мера необходима для предотвращения несчастных случаев.

«Ни одно государство не может близко подойти к сооружениям. Если какое-либо судно подходит, то создает аварийную ситуацию, а это уже международное уголовное дело», — говорит Бекяшев. По его словам, не имеет значения, торговые это суда или военные корабли.

Эксперты указывают, что другие страны должны извещать государство, прокладывающее трубы, о начале военных учений или строительства вблизи зоны безопасности.

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Фото:Виталий Невар / Reuters

«В целом, возможность проведения военных учений в зонах, прилегающих к зоне строительства, зависит от отношения к этому государства, в территориальных водах которого происходит строительство», — говорит Ковальчук. По его словам, если страна посчитает, что безопасность работ будет соблюдена, то может разрешить провести такие учения.

«Военные при учениях тоже должны соблюдать «зону безопасности», — добавил Бекяшев.

Он также напомнил о том, что в зоне прокладки трубопровода государства должны вывозить отходы, если они появляются, чтобы не загрязнять морскую среду.

Ранее замглавы МИДа Александр Грушко заявил о необходимости строгого соблюдения норм мореплавания в зоне строительства «Северного потока-2».

Это заявление последовало после того, как директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин рассказал о провокациях в отношении судов, участвующих в строительстве газопровода. По его мнению, провокаторы действуют, чтобы помешать реализации проекта. Такие случаи Минин назвал беспрецедентными.

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