Эксперты разъяснили нормы мореплавания в районе «Северного потока-2»

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Суда не должны подходить близко к месту строительства газопровода «Северный поток-2», а о начале военных учений в этом районе государства должны предупреждать заблаговременно. Об этом РБК сообщили доктор юридических наук и профессор кафедры международного права МГИМО Камиль Бекяшев, а также первый зампред Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

По словам Бекяшева, страна, которая прокладывает трубопровод и будет его эксплуатировать, устанавливает ширину зоны безопасности, в пределах которой не должны появляться другие суда. Эта мера необходима для предотвращения несчастных случаев.

«Ни одно государство не может близко подойти к сооружениям. Если какое-либо судно подходит, то создает аварийную ситуацию, а это уже международное уголовное дело», — говорит Бекяшев. По его словам, не имеет значения, торговые это суда или военные корабли.

Эксперты указывают, что другие страны должны извещать государство, прокладывающее трубы, о начале военных учений или строительства вблизи зоны безопасности.