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Чем рискуют инвесторы при покупке ИТ-компании без проверки прав на ПО

В Польше построили эвакуатор в стиле гоночных машин за €125 тыс. Фото

Лайшев объяснил свои слова о скором возвращении Трусовой к Тутберидзе

СМИ сообщили о перестрелке в Стамбуле с участием россиян

Кремль отказался думать с Мединским о принадлежности великоросских земель

Структура «Сбера» стала совладельцем платформы интерактивного видео

В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов

Мощный снегопад в Москве. Видео

Как девелоперы обслуживают дом после его сдачи в эксплуатацию

Рошаль предложил наградить оперировавших во время пожара кардиологов

Глава РФПИ назвал Путину срок, когда вакцину получит любой желающий

Названа дата открытия старейшего кинотеатра «Художественный» в Москве

Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз

Андрей Себрант: как технологии меняют бизнес и маркетинг