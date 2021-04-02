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Москва впервые почти за 40 лет примет ЧЕ по тяжелой атлетике

Двукратная чемпионка Европы Анастасия Романова 
Двукратная чемпионка Европы Анастасия Романова  (Фото: EPA / ТАСС)

В Москве в субботу, 3 апреля, стартует 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Турнир состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и примет 356 спортсменов из разных стран европейского континента.

Москва не принимала крупных международных турниров в этом виде спорта 38 лет. Последний раз столица становилась хозяйкой чемпионата Европы по тяжелой атлетике в 1983 году. Всего данное первенство проходило четырежды в СССР (три раза в Москве: в 1964, в 1975 и 1983 годах, один раз в Ленинграде в 1968 году) и один раз уже в современной России (в Казани в 2011 году).

Предстоящий ЧЕ станет отборочным на летнюю Олимпиаду, которая стартует 23 июля. Призеры чемпионата в Москве будут представлять свои сборные на Играх в Токио, что повлияло на строгий отбор спортсменов от стран-участниц, рассказал РБК президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. «Шансы нашей команды высоки. Спортсмены тренируются на закрытых базах, соблюдая строжайший режим», — добавил он.

Нынешний ЧЕ неоднократно переносился в связи с пандемией коронавируса. Изначально его планировали провести в апреле 2020 года. Затем сроки проведения первенства перенесли сначала на 13-21 июня, потом — на конец октября-начало ноября. В августе Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) объявила, что проведение турнира отложено до весны 2021 года. Турнир пройдет без зрителей.

Российская сборная на чемпионате Европы в Москве будет выступать под национальным флагом и гимном, уточнил Агапитов. Санкции Спортивного арбитражного суда (CAS), наложенные на Россию в связи с допинговым скандалом, на ЧЕ не распространяются. Двухлетний запрет на проведение крупных соревнований, а также запрет на использование национального флага и гимна, по решению CAS, касается только Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Россию на ЧЕ будут представлять:

Мужчины: Аслан Каскулов, Хас-Магомед Балаев, Александр Кибанов, Артур Бабаян, Зулфат Гараев, Георгий Купцов, Тимур Наниев, Сергей Петров, Федор Петров, Антоний Савчук, Роман Чепик, Вячеслав Яркин.

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«Для России чемпионат Европы по тяжелой атлетике — действительно знаковое событие. Имена наших тяжелоатлетов вписаны в историю спорта золотыми буквами. Спортсмены всего мира и сейчас равняются на таких героев как Юрий Власов и Василий Алексеев», — заявил РБК глава департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. «Успешное проведение чемпионата — во многом вопрос поддержания престижа Москвы как одной из крупнейших спортивных столиц мира», — добавил он.

ЧЕ пройдет при поддержке Департамента спорта города Москвы и продлится до 11 апреля. На прошлом первенстве Европы, которое проходило в 2019 году в Батуми (Грузия), сборная Россия заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав три золотые медали, пять серебряных и три бронзовые.

Москва чемпионат Европы тяжелая атлетика спорт
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