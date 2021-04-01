Елизавета II по традиции разослала подданным кошельки с деньгами

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Королева Великобритании Елизавета II в рамках давней традиции разослала кошельки с монетами особой чеканки, предназначенные пенсионерам. Об этом сообщается на сайте королевской семьи.

Мероприятие проводится каждый год в четверг перед пасхальным воскресеньем. Королева по традиции должна раздать памятные монеты («чистые деньги») пенсионерам, рекомендованным местными епархиями, в знак признания их заслуг перед местными церквями и христианским сообществом.

Каждому получателю так называемых чистых денег Елизавета II отправила два кожаных кошелька — красный и белый. Первый содержит небольшое количество обычных монет, которые символизируют дар на еду и одежду. Второй кошелек наполнен «чистыми деньгами», количество которых не должно превышать возраст монарха.

В этом году чеканка на монетах посвящена 95-летию королевы и 50-летию «Десятичного дня», когда в Великобритании была введена десятичная денежная система. Таким образом, по 95 пенсов было отправлено 95 мужчинам и 95 женщинам за их вклад в общество и церковь.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией уже второй год подряд кошельки отсылаются по почте. Ранее королева лично посещала церкви и епархии для вручения подобных подарков.