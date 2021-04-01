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Политика ,  
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Елизавета II по традиции разослала подданным кошельки с деньгами

Фото: Anthony Devlin / Getty Images
Фото: Anthony Devlin / Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II в рамках давней традиции разослала кошельки с монетами особой чеканки, предназначенные пенсионерам. Об этом сообщается на сайте королевской семьи.

Мероприятие проводится каждый год в четверг перед пасхальным воскресеньем. Королева по традиции должна раздать памятные монеты («чистые деньги») пенсионерам, рекомендованным местными епархиями, в знак признания их заслуг перед местными церквями и христианским сообществом.

Каждому получателю так называемых чистых денег Елизавета II отправила два кожаных кошелька — красный и белый. Первый содержит небольшое количество обычных монет, которые символизируют дар на еду и одежду. Второй кошелек наполнен «чистыми деньгами», количество которых не должно превышать возраст монарха.

В этом году чеканка на монетах посвящена 95-летию королевы и 50-летию «Десятичного дня», когда в Великобритании была введена десятичная денежная система. Таким образом, по 95 пенсов было отправлено 95 мужчинам и 95 женщинам за их вклад в общество и церковь.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией уже второй год подряд кошельки отсылаются по почте. Ранее королева лично посещала церкви и епархии для вручения подобных подарков.

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Традиция восходит к 600 году нашей эры, а отчеканенные монеты сохраняли практически неизменную форму с 1670 года. На них изображен портрет Елизаветы II, созданный для ее коронации в 1953 году, хотя изображение королевы на обычных монетах, находящихся в обращении, с тех пор менялось уже четыре раза.

До 1572 года женщины-правительницы раздавали людям различную еду и сукно от своего платья в качестве подарков, однако королева Елизавета I стала раздавать деньги вместо сукна, чтобы люди не ссорились из-за него.

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