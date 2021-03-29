ФСБ показала кадры задержания украинского экс-футболиста

ФСБ показала кадры задержания бывшего украинского футболиста Василия Василенко, приговоренного к 12 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

На видео показано, как силовики выбегают из здания, подбегают к белому автомобилю Volkswagen и вытаскивают c пассажирского сидения Василенко. Рядом с ним был ящик, в котором обнаружены комплектующие для российского ЗРК С-300.

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Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, материалам дела был присвоен гриф «секретно».

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ранее сообщили РБК, что Василенко был задержан при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах концерна «Укроборонпрома».