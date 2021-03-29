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Путин присвоил высшие классные чины замглавы Минобороны и главе ФСВТС

Алексей Криворучко и Дмитрий Шугаев (справа)
Алексей Криворучко и Дмитрий Шугаев (справа) (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин присвоил чины действительного государственного советника первого класса директору Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрию Шугаеву и заместителю министра обороны Алексею Криворучко. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных актов.

Помимо этого классный чин действительного государственного советника первого класса был присвоен замглавы аппарата Совета Федерации Александру Краско.

Классный чин действительного государственного советника первого класса является высшим чином для гражданских служащих и соответствует воинским званиям генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника или адмирала.

Алексей Криворучко в 2018 году указом президента России был назначен заместителем министра обороны страны. До этого в разное время занимал посты гендиректора в компаниях «Концерн «Калашников», «Аэроэкспресс», старшего вице-президента по продажам и маркетингу в АвтоВАЗе.

Дмитрий Шугаев с 2017 года занимает должность директора ФСВТС. Ранее он был главой аппарата генерального директора «Рособоронэкспорта», заместителем генерального директора госкорпорации «Ростех».

Александр Краско занимает пост замглавы аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России c января 2020-го. С 2011 по 2020 год был заместителем главы секретариата председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. До работы в аппарате Совета Федерации был директором по развитию компании «Винэксим».

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