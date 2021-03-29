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Бизнес ,  
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Минфин назвал цели ужесточения контроля за кассами на рынках

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Недобросовестные арендаторы, пользуясь размытостью формулировки закона о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) на российских розничных рынках, мимикрируют под «льготные» категории, хотя фактически не имеют такого права, заявили РБК в пресс-службе Министерства финансов.

Регулирование применения касс на российских рынках позволит сократить теневой оборот товаров и исключить случаи недобросовестного поведения участников, говорится в комментарии на сайте ведомства.

«Также это будет способствовать реализации задачи руководства страны по формированию эффективного мониторинга цен на продовольственные товары благодаря автоматизированной системе учета выручки», — говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что усилить контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках поручил президент. Весной 2019 года «Интерфакс» со ссылкой на два источника в финансово-экономическом блоке правительства сообщал, что Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству и ФСБ после письма главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с подробностями финансирования «серого» импорта и вывода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки.

ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
Бизнес
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

О том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены усилить контроль за использованием касс на розничных рынках, сообщал РБК со ссылкой на источник,  знакомый с планами службы, и материалы заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

ФНС совместно с Минфином предлагают внести изменения в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также КоАП. В частности, речь идет о сокращении перечня случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, об обязанности арендаторов подтверждать наличие касс перед заключением договора аренды и обязательном контроле со стороны управляющих рынками компаний наличия у арендаторов зарегистрированной контрольно-кассовой техники. Кроме того, предлагается запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность была приостановлена.

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