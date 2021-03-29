Минфин назвал цели ужесточения контроля за кассами на рынках

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Недобросовестные арендаторы, пользуясь размытостью формулировки закона о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) на российских розничных рынках, мимикрируют под «льготные» категории, хотя фактически не имеют такого права, заявили РБК в пресс-службе Министерства финансов.

Регулирование применения касс на российских рынках позволит сократить теневой оборот товаров и исключить случаи недобросовестного поведения участников, говорится в комментарии на сайте ведомства.

«Также это будет способствовать реализации задачи руководства страны по формированию эффективного мониторинга цен на продовольственные товары благодаря автоматизированной системе учета выручки», — говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что усилить контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках поручил президент. Весной 2019 года «Интерфакс» со ссылкой на два источника в финансово-экономическом блоке правительства сообщал, что Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству и ФСБ после письма главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с подробностями финансирования «серого» импорта и вывода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки.