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В России появилась награда «Заслуженная жена подводника»

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Специальная награда для жен подводников Северного флота («Заслуженная жена подводника») учреждена в России. Об этом говорится на сайте Министерства обороны.

«Медалью <...> награждаются супруги военнослужащих подплава, чей семейный союз длится не менее 10 лет», — говорится в сообщении. Также награду могут получить вдовы военнослужащих, служивших в подводных силах Северного флота.

Медаль приурочена к 115-й годовщине подводного флота в России. Награда является памятной негосударственной. «Кандидатов на медаль представляет командованию командир экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета», — говорится в сообщении.

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Первое награждение прошло 19 марта в городе Гаджиево Мурманской области — главной базе Северного флота. Медаль «Заслуженная жена подводника» вручили женам экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей» «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир», женам моряков экипажа атомной подводной лодки «Новомосковск» и ряду других. Всего награду получили 150 женщин.

«Эскиз медали был разработан с учетом мнения женсовета подводных сил. Вместе с медалью вручается удостоверение установленного образца», — рассказали в Минобороны.

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