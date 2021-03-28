В России появилась награда «Заслуженная жена подводника»

Фото: Минобороны РФ

Специальная награда для жен подводников Северного флота («Заслуженная жена подводника») учреждена в России. Об этом говорится на сайте Министерства обороны.

«Медалью <...> награждаются супруги военнослужащих подплава, чей семейный союз длится не менее 10 лет», — говорится в сообщении. Также награду могут получить вдовы военнослужащих, служивших в подводных силах Северного флота.

Медаль приурочена к 115-й годовщине подводного флота в России. Награда является памятной негосударственной. «Кандидатов на медаль представляет командованию командир экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета», — говорится в сообщении.

Первое награждение прошло 19 марта в городе Гаджиево Мурманской области — главной базе Северного флота. Медаль «Заслуженная жена подводника» вручили женам экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей» «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир», женам моряков экипажа атомной подводной лодки «Новомосковск» и ряду других. Всего награду получили 150 женщин.