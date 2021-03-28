СМИ узнали об увеличении числа погибших при обрушении дома в Каире до 22

Число погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в Каире достигло 22. Об этом сообщает издание El Balad.

По информации издания, число пострадавших также увеличилось, травмы получили 25 человек. Спасатели продолжают поиски троих пропавших без вести.

Девятиэтажное здание в центре Каира обрушилось рано утром 27 марта. Изначально сообщалось, что в результате инцидента погибли три человека, еще 23 человека пострадали. Всех пострадавших доставили в больницу Аль-Салам. Каирская мухафаза сообщала, что поиски людей под завалами продолжаются.

Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль поручил сформировать инженерный комитет для анализа ущерба от обрушения сразу же после того, как прокуратура закончит проверку.