Умерла детская писательница Беверли Клири
В США на 105-м году жизни умерла детская писательница Беверли Клири. Об сообщает издательство Harper Collins.
«Мы с прискорбием сообщаем, что любимая детская писательница Беверли Клири скончалась 25 марта в возрасте 104 лет», — говорится в сообщении издательства в Twitter.
Писательница скончалась в городе Кармел в штате Калифорния, где она жила с 1960-х годов.
Первая леди США Джилл Байден выразила соболезнования в связи со смертью Клири. «Покойся с миром, Клири. Миллионы девочек представляли себя [персонажем] Рамоной Куимби. Спасибо тебе», — написала в Twitter супруга президента США Джо Байдена.