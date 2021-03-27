Умерла детская писательница Беверли Клири

Беверли Клири родилась 12 апреля 1916 года в Макминвилле, штат Орегон. В 1950 году была издана ее первая книга «Генри Хаггинс», которая «установила стандарт реалистичной детской фантастики», отметили в Harper Collins. Всего Клири опубликовала более 30 книг.

Наиболее известными персонажами ее книг считаются Генри Хаггинс, Рамона и Бизус Куимби, а также мышонок Ральф.