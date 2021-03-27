Умер сценарист «Горбатой горы» Макмертри

В США умер 84-летний писатель Ларри Макмертри, обладатель премии «Оскар» за сценарий к фильму «Горбатая гора». Об этом сообщает NBC со ссылкой на семью Макмертри.

Писатель скончался в своем доме в Техасе от сердечной недостаточности.

За свою жизнь он создал почти 50 произведений, в том числе романов и сценариев. Их действие происходит преимущественно на американском Западе, где вырос сам Макмертри, родившийся в 1936 году в штате Техас.

По нескольким произведения Макмертри сняли художественные фильмы. По его роману 1985 года «Одинокий голубь» также вышел телевизионный серил, который получил 18 номинаций на премию «Эмми» и семь раз ее выиграл. За сам роман писатель был удостоен в 1986 году Пулитцеровской премии.

В 2006 году Макмертри получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Горбатая гора» режиссера Энга Ли. Картина раскрывает любовную историю двух ковбоев.