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Власти рассмотрят идею запрета на продажу алкоголя покупателям с детьми

Обращение с инициативой запретить людям с детьми продавать сигареты уже поступило в Минпромторг. Об этом сообщили РБК в самом ведомстве.

«Обращение уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан поступило в Минпромторг России 25 марта 2021 года. Обращение принято в работу и будет рассмотрено в скором времени», — добавили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ

С инициативой о запрете выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец Свое предложение омбудсмен объяснила возникновением раннего интереса у детей к алкоголю и опасностью появления пристрастия к вредным привычкам. По мнению Ирины Волынец, покупка алкоголя и сигарет в присутствии детей способна оказать негативное влияние на здоровье ребенка в будущем.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — приводит слова уполномоченной по правам ребенка в республике RT.

новости дети алкоголь Минпромторг ребенок сигареты вредные привычки
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