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Общество
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26 мар, 15:07
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Столкновение поездов в Египте. Видео
Два поезда столкнулись в провинции Сохаг в центральной части Египта. По предварительным данным, погибли 32 человека, пострадали более 60
Видео: https://twitter.com/EgyptTodayMag
Video
Египет
столкновение поездов
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