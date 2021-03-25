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Умер французский режиссер Бертран Тавернье

Бертран Тавернье
Бертран Тавернье (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Режиссер Бертран Тавернье умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил на своей странице в Twitter «Институт Люмьер», директором которого являлся покойный.

«Институт Люмьер <...> с прискорбием сообщает о смерти в этот день Бертрана Тавернье», — говорится в тексте публикации.

Знаменитый режиссер начинал свою карьеру как кинокритик. Он снял более 30 фильмов, среди которых наибольшую известность получила кинокартина «Полночный джаз», отмеченная в 1986 году «Оскаром» за лучшую музыку к фильму.

Режиссер неоднократно удостаивался престижных европейских кинонаград — «Серебрянного медведя» за фильм «Часовщик из Сен-Поля» (1974), «Золотого медведя» за «Приманку» (1995), приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру в картине «Воскресенье за городом» (1984) и премию BAFTA за лучший иностранный фильм «Жизнь и ничего больше» (1990).

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