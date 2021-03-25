Прокуратура проверит видео выстроившихся в слово «школа» детей в Казани

Прокуратура Татарстана проводит проверку из-за акции с участием детей, сообщил РБК старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

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24 марта в соцсетях появился видеоролик, в котором дети из поселков Вишневка и Привольный (пригороды Казани) выстроились на снегу в слово «школа» и попросили построить для них учебное заведение. В финале ролика школьники произносят: «Дорогой наш президент, дайте нам школу».

В прокуратуре заявили, что считают неприемлемым вовлекать детей в подобные акции. Представитель ведомства уточнил, что в этих поселках, очевидно, есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой.

«Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере», — добавил Галиев.