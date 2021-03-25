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Прокуратура проверит видео выстроившихся в слово «школа» детей в Казани

Прокуратура Татарстана проводит проверку из-за акции с участием детей, сообщил РБК старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

Video

24 марта в соцсетях появился видеоролик, в котором дети из поселков Вишневка и Привольный (пригороды Казани) выстроились на снегу в слово «школа» и попросили построить для них учебное заведение. В финале ролика школьники произносят: «Дорогой наш президент, дайте нам школу».

В прокуратуре заявили, что считают неприемлемым вовлекать детей в подобные акции. Представитель ведомства уточнил, что в этих поселках, очевидно, есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой.

«Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере», — добавил Галиев.

В пресс-службе мэрии Казани сообщили РБК, что в курсе ситуации. «Завтра министр образования и науки РТ (Республики Татарстан. — РБК) Ильсур Хадиуллин и руководитель исполкома Рустем Гафаров встретятся с жителями, чтобы представить решение вопроса по школам. Мы знаем о проблеме, но в городе есть районы, где школа нужна больше, там больше жителей», — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что сейчас в Казани строятся две школы: в ЖК «Салават купере» (с тат. «Радуга») на 1224 учащихся и в ЖК «Арт сити» на ул. Н. Ершова на 1600 учеников. В первом комплексе проживают около 20 тыс. человек, в ЖК «Арт сити» ожидается 7 тыс. жителей. А в поселках Привольный, Вишневка и Новая Вишневка проживает в общей сложности 4151 человек.

Татарстан Казань школа акция дети строительство новости
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