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Российский траулер опрокинулся у причала в норвежском Киркенесе

Фото: denpetrovmrm / Instagram
Фото: denpetrovmrm / Instagram

У причала судоремонтной верфи «Кимек» в норвежском Киркенесе опрокинулся российский траулер «Мелькарт». Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Команда судна состоит из 26 человек. На момент происшествия на борту находились восемь. Никто из них не пострадал.

В полиции отметили, что траулер опрокинулся набок, часть 53-метрового судна видна на поверхности воды. По информации NRK, траулер находился на верфи на ремонте, а опрокидывание произошло во время его спуска обратно на воду.

По данным норвежской полиции, в результате ЧП значительного загрязнения окружающей среды не произошло, власти приняли меры для его предотвращения.

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Как передают региональные NordNews и Мурман.tv, судно принадлежит компании ООО «Мурман Сифуд». На сайте фирмы говорится, что в составе ее флота есть судно под названием «Мелькарт», построенное в 1974 году. Его длина составляет 56 м, ширина — 10,6 м. Согласно данным портала Marin Traffic, отслеживающего передвижение судов, траулер с таким названием находится у берегов Киркенеса.

РБК обратился за комментарием в «Мурман Сифуд».

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