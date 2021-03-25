Российский траулер опрокинулся у причала в норвежском Киркенесе

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У причала судоремонтной верфи «Кимек» в норвежском Киркенесе опрокинулся российский траулер «Мелькарт». Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Команда судна состоит из 26 человек. На момент происшествия на борту находились восемь. Никто из них не пострадал.

В полиции отметили, что траулер опрокинулся набок, часть 53-метрового судна видна на поверхности воды. По информации NRK, траулер находился на верфи на ремонте, а опрокидывание произошло во время его спуска обратно на воду.

По данным норвежской полиции, в результате ЧП значительного загрязнения окружающей среды не произошло, власти приняли меры для его предотвращения.