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Губернатор рассказал Путину об «осторожной тенденции» из-за населения

Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе уже второй год наблюдается небольшой миграционный прирост. Стенограмма разговора президента с губернатором опубликована на сайте Кремля.

«Второй год мы наблюдаем осторожную тенденцию миграционного прироста. В прошлом году это плюс 600 человек, в этом году — 2 тысячи», — сообщил Никитин.

Он рассказал, что тенденция прироста хоть и слабая, но очень важная, потому что Новгородская область имела в последние годы отрицательную демографию и динамику.

Губернатор отметил, что люди приезжают в Новгородскую область из разных регионов, в том числе северных и центральных. «Это русское население, наши сограждане, соотечественники из стран ближнего зарубежья», — пояснил он. Он отдельно сообщил о множестве медиков, приехавших в Новгородскую область из южных стран, ранее входивших в состав СССР.

Руководитель региона заметил, что Великий Новгород в своей группе четвертый в рейтинге благоустройства городов в стране, 11-й — по инвестиционному климату, и восьмой в стране по уровню поддержки малого бизнеса. «Для небогатого региона, я считаю, неплохой результат», — заключил губернатор.

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Фото:Павел Головкин / AP

Росстат ранее приводил данные о падении чистого притока иностранцев в Россию: в целом по стране чистый приток мигрантов из-за рубежа за январь—август 2020 года упал в 2,4 раза, до 69,1 тыс. человек. Число уехавших из страны наоборот выросло на 15%, до 311 тыс. человек.

По данным МВД, число фактов постановки на миграционный учет по России упало практически вдвое — с 14,9 млн до 7,5 млн, в Москве — на 43% — 1,8 млн против 3,2 млн в 2019 году.

Владимир Путин Андрей Никитин население демография
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