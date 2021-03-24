Губернатор рассказал Путину об «осторожной тенденции» из-за населения

Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе уже второй год наблюдается небольшой миграционный прирост. Стенограмма разговора президента с губернатором опубликована на сайте Кремля.

«Второй год мы наблюдаем осторожную тенденцию миграционного прироста. В прошлом году это плюс 600 человек, в этом году — 2 тысячи», — сообщил Никитин.

Он рассказал, что тенденция прироста хоть и слабая, но очень важная, потому что Новгородская область имела в последние годы отрицательную демографию и динамику.

Губернатор отметил, что люди приезжают в Новгородскую область из разных регионов, в том числе северных и центральных. «Это русское население, наши сограждане, соотечественники из стран ближнего зарубежья», — пояснил он. Он отдельно сообщил о множестве медиков, приехавших в Новгородскую область из южных стран, ранее входивших в состав СССР.

Руководитель региона заметил, что Великий Новгород в своей группе четвертый в рейтинге благоустройства городов в стране, 11-й — по инвестиционному климату, и восьмой в стране по уровню поддержки малого бизнеса. «Для небогатого региона, я считаю, неплохой результат», — заключил губернатор.