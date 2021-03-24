Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Бизнес как на ладони: что вы не знали о мобильном банкинге РБК и СберБизнес, 11:09 Клиенты УК «Промсвязь» заработали более 100% годовых Пресс-релиз, 11:04 В «Молнии» рассказали о разработке многоразового космического корабля Технологии и медиа, 11:00 Съемки телесериала впервые будут профинансированы криптовалютой Крипто, 10:59 Двух футболистов «Тамбова» заподозрили в игре на ставках Спорт, 10:57 Россиянин из Твери не забрал лотерейный выигрыш в 335 млн руб. Общество, 10:52 Байден готов выделить триллионы на инфраструктуру. Какие акции взлетят Pro, 10:52 В петербургском парке нашли скелет ребенка Общество, 10:49 Фонд «Сбера» заинтересовался крупнейшей сделкой на рынке складов Бизнес, 10:43 Как бизнесу получить отсрочку платежа РБК и Сбер, 10:40 Риелторы назвали районы Москвы с самым дешевым жильем бизнес-класса Недвижимость, 10:35 Кто стал самой «зеленой» компанией России — мартовский рейтинг RAEX Зеленая экономика, 10:30  Чемпионка мира по сноуборду погибла после схода лавины Спорт, 10:25 Севший на мель контейнеровоз полностью заблокировал Суэцкий канал Общество, 10:25
Общество ,  
0 

Россиянин из Твери не забрал лотерейный выигрыш в 335 млн руб.

Выигравший рекордную сумму в 335 млн руб. в лотерею житель Твери пока не обратился за получением приза. Об этом РБК сообщили в распространителе государственных лотерей «Столото».

«Прошло три месяца, однако мультимиллионер до сих пор не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он приобрел билет за 200 руб. в отделении «Почты России» в Твери, на улице Фрунзе, дом 20», — сообщили в компании.

Компания объяснила, что участники лотерей вправе обратиться за выигрышем в течение 195 дней с даты публикации результатов соответствующего тиража. Если победитель не успел предъявить билет для получения выигрыша, при предоставлении дополнительных документов получить выигрыш можно еще в течение трех лет. По истечении трех лет все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет.

Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории
Фотогалерея 
<p>В январе 2016 года в американской лотерее Powerball <a href="http://www.rbc.ru/society/14/01/2016/569735049a79477d705b65a5" target="_blank">был разыгран</a> крупнейший джекпот в истории на сумму более $1,5 млрд. Угадать выигрышную комбинацию удалось обладателям трех билетов, каждый из которых решил получить приз сразу, а не на протяжении 30 лет. По этой причине сумма выплаты <a href="https://www.nbcnews.com/news/us-news/tennessee-couple-s-powerball-ticket-verified-327-8-million-won-n497606" target="_blank">составила</a> $327,8 млн каждому. Эта лотерея вызвала серьезный ажиотаж в стране &mdash; организаторы ожидали, что доход от продажи билетов достигнет $1,3 млн в минуту в вечерние часы пик.</p>

«Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. <...> Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится», — рассказал агентству «РИА Новости» директор по продажам компании Роман Роменский.

В «Столото» отметили, что выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года.

Как организован лотерейный бизнес в России и кто выигрывает миллионы
Стиль
Фото:Света Муллари

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

О том, что житель Твери выиграл почти 335 млн руб. в лотерею «Спортлото» «4 из 20», организатор сообщал в декабре 2020 года. Для победы нужно было угадать все числа выигрышной комбинации в первом и во втором поле билета.

Согласно федеральному закону «О лотереях», с 2014 года в России проводятся только государственные лотереи. Еще в 2011 году в России работали 197 подобных частных компаний, самыми крупными из которых были «Русское лото» и «Золотой ключ», писал РБК.

новости «Столото» лотерея выигрыш Тверь
Материалы по теме
Эксперты рассказали о новом типе мошенничества под видом лотерей
Технологии и медиа
Житель Мичигана выиграл в лотерее $1 млрд
Общество
«Столото» назвало имя выигравшей в новогодней лотерее 1 млрд руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter