Умер актер Джордж Сигал

В возрасте 87 лет умер голливудский актер, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на жену актера.

«Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», — сообщила Сони Сигал.

За свою карьеру Сигал снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди них фильмы «Кабельщик», «Кто боится Вирджинии Вульф?», а также сериал «Американский папаша».

Актер был номинирован на премии «Оскар» и BAFTA. «Золотой глобус» Сигал получил за роль в романтической комедии «С шиком» (1973), в номинации «Лучший актер».