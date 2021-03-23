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«Ростелеком» и ВТБ назвали задачу совместного предприятия в big data

ВТБ VTBR ₽0,03788 -0,73% Купить
«Ростелеком» RTKM ₽106,48 -0,99% Купить

Стратегия «Платформы больших данных» — совместного предприятие ВТБ и «Ростелекома» — предполагает развитие платформ обмена big data, сервисов для дистанционной оценки имущества, проектов в области скоринга физических и юридических лиц, прогноза спроса, геоаналитики и др., рассказали представители компаний на онлайн-мероприятии во вторник, 23 марта, передает корреспондент РБК.

ВТБ и «Ростелеком» объявили о планах по созданию платформы для работы с большими данными осенью 2019 года, а сама компания была зарегистрирована в марте 2020-го.

К 2025 году СП планирует получить 10% рынка big data, чей объем должен достичь 34 млрд руб., рассказали представители «Ростелекома» и ВТБ.

ВТБ вложит 35 млрд руб. в облачный сервис «Ростелекома»
Бизнес
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

СП уже начало выводить продукты на рынок. В 2021 году «Платформа больших данных» намерена запустить пять пилотных проектов совместно с партнерами «для проверки продуктовых гипотез и совершенствования бизнес-моделей», а также 30 пилотных проектов «с потенциальными коллегами для подтверждения эффективности продуктов». В частности, компания рассчитывает запустить совместные проекты с Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы в области геоаналитики.

Представители компаний не называют финансовые показатели на данном этапе. Лишь сообщили, что рассчитывают на выручку по итогам 2025 года в более 4 млрд руб. и прибыль — в более 1 млрд руб. Компания должна выйти на полную самоокупаемость к 2023 году.

ВТБ «Ростелеком» совместное предприятие большие данные
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