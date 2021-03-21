Эксперты оценили изменения в правилах продажи машин с пробегом

«В связи с этим можно вспомнить, что нам обещают сделать так, чтобы можно было подать документы на обжалование протокола или постановления в интернете. Это не значит, что нас однозначно оправдают. Значит просто, что бумаги будет проще отправить. Та же ситуация с изменением правил купли-продажи автомобилей», — добавил Моржаретто.

С отменой такого документа, как справка-счет (которая действовала при передаче прав на автомобиль прежним хозяином новому), «появились новые проблемы», однако часть из них помогут решить новые правила, считает член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов.

«Это дополнительная опция, которой автомобилисты смогут пользоваться. Проблема первая: неизвестно, когда наступает продажа машины. Продавец продал покупателю машину, тот десять дней ее на учет не ставил, и в это время машину арестовали судебные приставы. В этом случае покупателю очень сложно будет доказать, что он оформил договор не задним числом, а именно в день, указанный в документе», — пояснил он.

При оформлении документов через портал госуслуг исчезнет необходимость доказывать права на приобретенный автомобиль, отметил Холодов.

«Второй момент — подписание или неподписание. Иногда человек продает машину, потом заявляет: «Я никакого договора не подписывал». Если договор подписывают через «Госуслуги», эту проблему частично можно снять», — сказал эксперт.

Кроме того, это же касается штрафов, которые приходят бывшим владельцам.

«Если он продал через «Госуслуги», соответственно, у него есть доказательство смены собственника. И он может уведомить, что машина больше не его, чтобы штрафы больше не приходили. Это хороший бонус, возможность оформлять через «Госуслуги» неплоха, но всех проблем, наверное, не решит», — заключил Холодов.

«К 1 мая 2021 года Минцифры России запланирована реализация механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале госуслуг. Перечень действий будет утвержден приказом Минцифры России», — сообщил директор департамента передовых цифровых решений ведомства Алексей Горобцов, его слова приводит пресс-служба.

Возможность оформлять договоры по покупке и продаже транспортных средств в электронном виде позволит сократить время и исключить риск ошибок при их составлении, а также повысить безопасность самих сделок, отметили в Минцифры.

Ведомство опубликовало приказ, разрешающий водителям покупать и продавать подержанные машины через сайт госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 мая. Водители смогут совершать сделки с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД через интернет.