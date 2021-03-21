Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях Общество, 15:44 РФС признал ошибкой отмену гола «Ростова» в ворота «Химок» Спорт, 15:35 Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления России Политика, 15:27 Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге Политика, 15:21 Эксперты оценили изменения в правилах продажи машин с пробегом Общество, 15:17 В Петербурге четыре человека пострадали при взрыве самогонного аппарата Общество, 15:08 Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости после завершения карьеры Спорт, 15:02 Гинцбург заявил об отсутствии антител у 20% переболевших COVID-19 Общество, 14:51 Миранчук впервые за 15 матчей попал в стартовый состав «Аталанты» Спорт, 14:41 Путин и Шойгу провели выходные в тайге. Фоторепортаж Политика, 14:34  Прибыль Saudi Aramco упала почти в 2 раза на фоне пандемии Бизнес, 14:18 IBU перенес финальные гонки Кубка мира по биатлону из-за сильного ветра Спорт, 14:09 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 14:06 Люди-киборги: каким будет человек в 2030 году Футурология, 14:00 
Общество ,  
0 

Эксперты оценили изменения в правилах продажи машин с пробегом

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Возможность заключать и расторгать договоры купли-продажи подержанных автомобилей на портале государственных услуг упростит оформление сделок и поможет решить ряд проблем, считают опрошенные РБК эксперты.

Так они прокомментировали новый приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, согласно которому водители уже с 1 мая смогут покупать и продавать машины через сайт госуслуг.

«Это никак особенно не скажется на автомобилистах. Появляется новый механизм оформления документов — не самой купли-продажи, а именно оформления документов. Человек заранее все оформляет, заполняет дома, но в ГАИ все равно придется ехать на сверку номеров. Просто договор купли-продажи таким образом проще оформить: есть готовый шаблон», — отметил партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

Однако «есть небольшая сложность»: водителям придется заранее получить электронную подпись, так как без нее заключить сделку в электронном формате не получится.

Само решение Минцифры разрешить оформлять сделки о покупке и продаже машин онлайн находится «в русле тенденций»: сейчас многие услуги переводятся в электронный формат, пояснил автоэксперт.

C 1 мая изменятся правила покупки машин с пробегом. Что нужно знать
Авто
Фото:Bernhard Kreutzer / imageBROKER / Global Look Press

«В связи с этим можно вспомнить, что нам обещают сделать так, чтобы можно было подать документы на обжалование протокола или постановления в интернете. Это не значит, что нас однозначно оправдают. Значит просто, что бумаги будет проще отправить. Та же ситуация с изменением правил купли-продажи автомобилей», — добавил Моржаретто.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Почему мы спим и как спать правильно Так говорил Стив Джобс. Какие заповеди визионера №1 остаются актуальными

С отменой такого документа, как справка-счет (которая действовала при передаче прав на автомобиль прежним хозяином новому), «появились новые проблемы», однако часть из них помогут решить новые правила, считает член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов.

ГИБДД разъяснила порядок регистрации автотранспорта в МФЦ
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

«Это дополнительная опция, которой автомобилисты смогут пользоваться. Проблема первая: неизвестно, когда наступает продажа машины. Продавец продал покупателю машину, тот десять дней ее на учет не ставил, и в это время машину арестовали судебные приставы. В этом случае покупателю очень сложно будет доказать, что он оформил договор не задним числом, а именно в день, указанный в документе», — пояснил он.

При оформлении документов через портал госуслуг исчезнет необходимость доказывать права на приобретенный автомобиль, отметил Холодов.

«Второй момент — подписание или неподписание. Иногда человек продает машину, потом заявляет: «Я никакого договора не подписывал». Если договор подписывают через «Госуслуги», эту проблему частично можно снять», — сказал эксперт.

Кроме того, это же касается штрафов, которые приходят бывшим владельцам.

«Если он продал через «Госуслуги», соответственно, у него есть доказательство смены собственника. И он может уведомить, что машина больше не его, чтобы штрафы больше не приходили. Это хороший бонус, возможность оформлять через «Госуслуги» неплоха, но всех проблем, наверное, не решит», — заключил Холодов.

«К 1 мая 2021 года Минцифры России запланирована реализация механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале госуслуг. Перечень действий будет утвержден приказом Минцифры России», — сообщил директор департамента передовых цифровых решений ведомства Алексей Горобцов, его слова приводит пресс-служба.

Возможность оформлять договоры по покупке и продаже транспортных средств в электронном виде позволит сократить время и исключить риск ошибок при их составлении, а также повысить безопасность самих сделок, отметили в Минцифры.

Ведомство опубликовало приказ, разрешающий водителям покупать и продавать подержанные машины через сайт госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 мая. Водители смогут совершать сделки с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД через интернет.

новости Минцифры автомобили портал госуслуг
Материалы по теме
В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей
Общество
В Госавтоинспекции объявили о начале регистрации автомобилей в МФЦ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter