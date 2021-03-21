Представитель пензенского губернатора ответила на сообщения о задержании

Иван Белозерцев (Фото: pnzreg.ru)

В правительстве Пензенской области не обладают информацией о задержании губернатора Ивана Белозерцева. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дина Черемушкина.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», — написала она в Telegram.

Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения, что Белозерцев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.