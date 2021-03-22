В Краснодарском крае возобновили работу рестораны и кафе

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В Краснодарском крае с 22 марта возобновляется работа кафе и ресторанов, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах. Соответствующий указ подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Запрет на работу фудкортов на Кубани пока сохраняется, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В Краснодарском крае с 22 марта также возобновили проведение профилактических медосмотров и диспансеризацию ряда групп населения. В то же время в регионе по-прежнему действуют обязательный масочный режим и требование о соблюдении социальной дистанции, отметили в пресс-службе администрации края.

Рестораны, кафе и бары в Краснодарском крае были закрыты для посетителей с 28 марта 2020 года. Власти региона ввели это ограничение из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Заведения общепита могли работать только навынос или на доставку.