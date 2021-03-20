Умер заслуженный артист России Владимир Кирсанов

Заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов скончался в возрасте 73 лет от коронавируса. Об этом сообщил актер Ефим Шифрин в Facebook.

«Володенька, дорогой... Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек... Самый улыбчивый из всех танцоров», — написал он.

Владимир Кирсанов родился 13 августа 1947 года. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева, после чего работал в Москонцерте, Росконцерте и Ансамбле песни и пляски МВД СССР. В 1985 году он создал «Степ-компания Владимира Кирсанова».

Более того, Кирсанов был балетмейстером телевизионных передач «Голубой огонек» и «Утренняя почта», кинофильмов «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Утомленные солнцем», «Благословите женщину», «Карнавальная ночь-2», а также постановок в Театре имени Ермоловой, Театре Российской Армии.

В 1995 году он получил звание заслуженного артиста России. Он также был профессором Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).