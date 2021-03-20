Пять чиновников Белого дома уволили из-за марихуаны

Пятерых чиновников Белого дома уволили после того, как стало известно об их употреблении марихуаны. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Администрация президента США Джо Байдена хочет смягчить внутренние требования безопасности Белого дома по отношению к легким наркотикам. Власти намерены скорректировать правила так, чтобы, если госслужащий курил марихуану в прошлом, это не ставило автоматически крест на его карьере в Белом доме.

«Из сотен нанятых за последнее время чиновников Белого дома только пять больше не работают в результате этой политики», — указала Псаки в качестве примера эффективности новых мер.

Таким образом Псаки ответила на обвинения издания The Daily Beast. Ранее оно со ссылкой на источники сообщило, что множество молодых сотрудников Белого дома были уволены или переведены на испытательный срок после того, как официально признались, что когда-то курили марихуану. Под удар попали и те, кто употреблял наркотик в штатах, где он легализован.