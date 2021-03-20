Режиссера Манского оштрафовали на ₽10 тыс. за пикет у здания ФСБ

Режиссера Виталия Манского оштрафовали на 10 тыс. руб. за пикет с трусами у московского здания ФСБ. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алену Борисову.

«Само поставление в полном объеме нам еще не выдали, оно готовится, поэтому мотивировку не видели. Но не сомневаюсь, что она шаблонная. Обжаловать это решение, безусловно, будем», — уточнила она.

Манского признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка пикетирования). Как отметила Борисова, режиссеру пока не вернули трусы, с которым он пришел на акцию. С ее слов, в протоколе их описали как «средство наглядной агитации».

Режиссера задержали в конце декабря 2020-го, когда он вышел на одиночный пикет на Лубянку. Вместо плаката Манский растянул перед собой мужские трусы.