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Инвестор Carprice и Profi.ru запустил фонд на $300 млн для ИТ-компаний

Игорь Рябенький
Игорь Рябенький (Фото: Семен Кац для РБК)

Инвестиционная компания AltaIR Capital, основателем которой является инвестор Carprice, Profi.ru, LinguaLeo и других ИТ-компаний Игорь Рябенький, запустила новый международный фонд AltaIR ABO Ventures. Он будет вкладывать в зарубежные стартапы на поздней стадии и на уровне pre-IPO (компании, которые готовятся к размещению ценных бумаг на бирже). Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Целевой размер фонда составляет $300 млн, из них компания уже привлекла $50 млн, а оставшиеся планирует в течение полугода-года. В течение трех лет фонд планирует инвестировать в 30–50 проектов в таких направлениях, как искусственный интеллект, машинное обучение, финтех, страхование, образование, медицина и др. По словам Рябенького, горизонт инвестирования составляет 2–3 года, при этом первые экзиты (продажа доли другим инвесторам) могут произойти уже в течение первого года.

«В силу нашего эффективного партнерства с большим количеством значимых международных проектов и фондов у нас есть прямой выход на сделки с привлекательными компаниями поздней и pre-IPO стадии», — рассказал он. Имена инвесторов не раскрываются. Рябенький лишь отметил, что в новый фонд вложили средства в том числе партнеры AltaIR Capital по другим фондам.

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Фото:Imagentle / Shutterstock

Согласно исследованию компании Dsight, в 2020 году объем российского венчурного рынка снизился на 19% по сравнению с прошлым годом до $702,9 млн. При этом количество сделок выросло на 14%, до 281. Из-за непредсказуемых эффектов пандемии за прошлый год объем вложений сократили все типы инвесторов, кроме корпораций и корпоративных фондов (их объем инвестиций вырос на 61%, до $307,6 млн). При этом в прошлом году значительно вырос интерес инвесторов к компаниям в сфере онлайн-образования и доставки. Одна из знаковых сделок 2020 года — первичное размещение акции Ozon на американской бирже NASDAQ, в результате размещения ценных бумаг компания привлекла $1,2 млрд.

По прогнозам PwC, всего в мире за 2020 год состоялось более 1,4 тыс. IPO на сумму $331,3 млрд. Годом ранее удалось привлечь лишь $199,2 млрд. Эксперты ожидают, что в 2021 году на рынке будет бум сделок в связи с нереализованным спросом в 2020 году.

Авторы
Владислав Скобелев, Дарья Чебакова
Венчурные инвестиции Игорь Рябенький IPO
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