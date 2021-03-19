Умер заслуженный артист России Виталий Стремовский

Виталий Стремовский в роли Либеро Бокка на репетиции спектакля «Осенняя история» по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс» (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом. Об этом РБК сообщил его сын Илья.

По его словам, он скончался в больнице. Информации о месте и дате прощания на данный момент нет.

«Мы располагаем только информацией, которой поделился сын Виталия Лазаревича», — сообщили РБК в пресс-службе Театра Армии

Виталий Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве, окончил школу-студию МХАТ. В 1972 году актер начал работать в Театре Армии. В 1986 году он получил режиссерское образование в Театральном училище им. Щукина. Некоторые из его спектаклей были поставлены на сцене ЦАТРА: «Схватка», «Старый холостяк, или Распутники».

Он играл в таких спектаклях, как «Чайка», «Царь Федор Иоаннович», «Госпожа Министерша», и других.