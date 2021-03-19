Умер заслуженный артист России Виталий Стремовский
Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом. Об этом РБК сообщил его сын Илья.
По его словам, он скончался в больнице. Информации о месте и дате прощания на данный момент нет.
«Мы располагаем только информацией, которой поделился сын Виталия Лазаревича», — сообщили РБК в пресс-службе Театра Армии
Виталий Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве, окончил школу-студию МХАТ. В 1972 году актер начал работать в Театре Армии. В 1986 году он получил режиссерское образование в Театральном училище им. Щукина. Некоторые из его спектаклей были поставлены на сцене ЦАТРА: «Схватка», «Старый холостяк, или Распутники».
Он играл в таких спектаклях, как «Чайка», «Царь Федор Иоаннович», «Госпожа Министерша», и других.