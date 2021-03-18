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Во Внуково бизнес-джет после посадки завалился на бок

Самолет, летевший из Ниццы, совершил посадку с подломленной стойкой шасси. По предварительным данным, никто не пострадал

В аэропорту Внуково аварийно сел бизнес-джет Hawker 900XP с подломленной стойкой шасси, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, а также Telegram-канал 112. Последний опубликовал фотографию, на которой видно, что бизнес-джет накренился влево и касается крылом взлетно-посадочной полосы.

«В 16:23 в аэропорту Внуково была произведена штатная посадка воздушного судна Hawker 125, прибывшего рейсом LLT 951Р из Ниццы. После освобождения взлетно-посадочной полосы, во время руления воздушного судна по рулежной дорожке, произошло разрушение одной из стоек шасси. Самолет потерял возможность самостоятельного движения, левая плоскость крыла опустилась на искусственное покрытие перрона», — подтвердили РБК в пресс-службе аэропорта Внуково.

Пострадавших при инциденте нет, самолет убирают со взлетно-посадочной полосы.

Baza пишет, что на борту самолета находились пять человек. В пресс-службе аэропорта Внуково сообщили РБК, что рейс выполнялся без пассажиров, на борту были только члены экипажа.

Материал дополняется.

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