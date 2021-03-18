Чемезов объяснил смысл объединения компаний «МиГ» и «Сухой»

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Компании «Сухой» и «МиГ» объединят в единый корпоративный центр самолетостроения, чтобы решить вопросы финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность самолетов и покрыть нужды страны в современных воздушных судах для авиаперевозок. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его слова передала РБК пресс-служба компании.

«Системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок», — сказал он. Чемезов также подтвердил, что намерен лично возглавить совет директоров.

В пресс-службе «Ростеха» пояснили, что изменения должны повысить экономическую устойчивость Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), куда входят «МиГ» и «Сухой», а также оптимизировать кадры, снизить долг и непроизводственные издержки.

При этом, в госкорпорации отметили, что меры по оптимизации не затронут инженерно-конструкторские кадры. Кроме того, конструкторские школы останутся самостоятельными. Центр нового юрлица будет в Москве, и перевод конструкторских бюро в другие регионы пока планируется.