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Чемезов объяснил смысл объединения компаний «МиГ» и «Сухой»

Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Компании «Сухой» и «МиГ» объединят в единый корпоративный центр самолетостроения, чтобы решить вопросы финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность самолетов и покрыть нужды страны в современных воздушных судах для авиаперевозок. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его слова передала РБК пресс-служба компании.

«Системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок», — сказал он. Чемезов также подтвердил, что намерен лично возглавить совет директоров.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В пресс-службе «Ростеха» пояснили, что изменения должны повысить экономическую устойчивость Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), куда входят «МиГ» и «Сухой», а также оптимизировать кадры, снизить долг и непроизводственные издержки.

При этом, в госкорпорации отметили, что меры по оптимизации не затронут инженерно-конструкторские кадры. Кроме того, конструкторские школы останутся самостоятельными. Центр нового юрлица будет в Москве, и перевод конструкторских бюро в другие регионы пока планируется.

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Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

Ранее РБК писал, что по итогам прошедшего 16 марта совещания было принято решение объединить «Сухой», «МиГ» и ОАК в единое юрлицо — Корпоративный центр самолетостроения. В подчинение этому центру войдут в том числе компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

Чтобы проконтролировать изменения совет директоров ОАК возглавит гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Реформу будут проводить поэтапно, в течение нескольких лет. Эффект от проводимых преобразование должен составить примерно 130 млрд руб.

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