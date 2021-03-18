В Кабуле взорвался автобус с госслужащими

По меньшей мере четыре человека погибли и четырнадцать получили ранения в результате взрыва автобуса с правительственными служащими в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на заявлении полиции.

Инцидент произошел около 7:20 утра по местному времени в 17-м квартале Кабула.

По данным полиции, автобус перевозил сотрудников Министерства связи и информационных технологий. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

По данным 1TV, который также ссылается на полицию, при взрыве погибли минимум три человека, 11 пострадали.