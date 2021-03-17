Минцифры объяснило требование РКН о данных абонентов и их разговорах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Проект постановления правительства, предусматривающий доступ Роскомнадзора к данным абонентов и к их разговорам, нужен для борьбы с телефонным мошенничеством. Данные не будут передаваться куда-либо еще, заявили РБК в пресс-службе Минцифры.

«Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору», — рассказал представитель Минцифры.

Ранее на портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект постановления правительства, согласно которому операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только они сами или правоохранительные органы.

Согласно проекту, Роскомнадзор получит доступ к информации о паспортных данных абонента, об аналогичных данных корпоративных клиентов, а также иные данные, касающиеся звонков и текстовых и мультимедийных сообщений. Роскомнадзор также получит доступ к тарифам пользователей.