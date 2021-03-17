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Минобороны опровергло сообщения о взрыве торпед при выгрузке в Приморье

Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В пресс-службе Минобороны опровергли сообщения СМИ о взрыве торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля 10 марта, передает ТАСС.

«Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации, о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности. Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было», — говорится в сообщении.

О взрыве на базе ВМФ в городе Фокино в Приморском крае сообщил Telegram-канал «112». Он писал, что инцидент произошел, когда минно-торпедное вооружение корабля сгружали на берег, и что после взрыва начался пожар. По версии Telegram-канала, пострадали семь человек, они госпитализированы.

Минобороны Приморье взрыв опровержение
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