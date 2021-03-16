УФСИН Москвы организовало проверку после беспорядков в СИЗО «Водник»

СИЗО «Водник» (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Внутренняя проверка организована в СИЗО-5, после того как арестанты вывели из строя шесть видеокамер и «допустили порчу имущества». Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН Москвы.

«Несколько лиц, содержащихся в СИЗО-5, в знак несогласия с законными требованиями сотрудников учреждения допустили порчу имущества и вывели из строя шесть видеокамер, — сказали в ведомстве. — Сотрудники СИЗО провели с указанными гражданами разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества. В результате граждане прекратили противоправные действия».

В пресс-службе также отметили, что обстановка в учреждении находится под контролем, а физическая сила и спецсредства по отношению к обвиняемым и подозреваемым не применялись.

Как сообщает «Пятый канал», заключенные не только повредили имущество, но и напали на сотрудника СИЗО, выкрикивали в его адрес угрозы и бросали попавшиеся под руку предметы.