В Купчино задержали выстрелившего в брата из ракетницы жителя Петербурга

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В Купчино задержали злоумышленника, который выстрелил в своего брата из ракетницы и несколько раз ударил его ножом. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в районе дома 80 на Бухарестской улице. Нападавшим оказался 35-летний житель Петербурга Павел, который был за рулем иномарки. Он напал на своего 38-летнего брата Владислава, когда тот выходил из машины.

«Потерпевший с огнестрельным ранением и множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии был госпитализирован», — отметили в полиции.

Причиной нападения стала внезапная ссора. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.